Нерушай рассказала о системе поддержки начинающих предпринимателей.

В Ленинградской области создана система поддержки, которая помогает не только открыть своё дело, но и научиться вести бизнес. Об этом на прямой линии рассказала председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона Светлана Нерушай.

По её словам, в регионе работает целая команда помощи начинающим предпринимателям: профильный комитет, фонд и центр поддержки предпринимательства, микрокредитная компания и муниципальные организации. Они сопровождают жителей от первых вопросов о собственном деле до развития уже работающего бизнеса.

Нерушай подчеркнула, что в комитете не согласны с утверждением, будто научить бизнесу нельзя и предпринимателем нужно родиться: опыт работы говорит об обратном, и именно такая система создана в Ленобласти.

Первый шаг — бесплатная консультация, обратиться за ней может любой житель региона или действующий предприниматель. Специалисты консультируют примерно по сорока темам: как зарегистрировать дело, подготовить бизнес-план и получить поддержку. Для новичков проводят обучающие мероприятия — "Введение в предпринимательство", "Начни своё дело", "Как стать предпринимателем", есть и отдельное направление социального предпринимательства. На семинарах можно познакомиться с владельцами действующего бизнеса и узнать, каких ошибок стоит избегать.

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Фото: Piter.tv