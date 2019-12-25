"Известия": банки предложили уточнить правила списания долгов участников СВО

Ассоциации указали на техническую ошибку.

Ассоциация российских банков (АРБ) предложила уточнить федеральный закон о списании кредитных долгов участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Известия" со ссылкой на обращение. Уточняется, что эксперты хотят сохранить возможность списания долгов в размере до десяти миллионов рублей для военнослужащих, заключивших контракт с министерством обороны с декабря 2024 года по апрель 2026 года. Такое письмо направлено в Банк России, Государственно-правовое управление президента России и профильный комитет Госдумы по обороне.

Ранее закон позволял списывать долги тем, кто заключил контракт с 1 декабря 2024 года. После внесенных поправок власти эту дату заменили на 1 мая 2026 года. В АРБ уверены, что если буквально трактовать формулировки обновленного документа, то право на списание сохранилось только за теми, кто заключил контракт после 1 мая этого года. В результате банковские организации могут отказать в списании долгов тем, кто подписал контракт до новой даты.

В ассоциации назвали это технической ошибкой и предложили ее исправить для того, чтобы сохранить льготу для российских военнослужащих.

"Красная кнопка" от мошенников появится на "Госуслугах" в этом году.

Фото: Piter.tv