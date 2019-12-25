Прокуратура оштрафовала коммерсантов на полмиллиона за взятку.

Прокуратура Ленинградской области оштрафовала коммерческую организацию на 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает "МК в Ленобласти".

Как было установлено, представитель фирмы совершила коммерческий подкуп в размере 265 тысяч рублей. Деньги предназначались за предоставление организации приоритета при выборе поставщика ветеринарных препаратов, а также за обеспечение её заявками на поставку этих препаратов.

При этом штрафом коммерсанты не отделались: ещё раньше в отношении представителя организации был вынесен приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе.

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Фото: Piter.TV