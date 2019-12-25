Ленобласть тушит пожары быстрее всех и это подтвердил Рослесхоз.

Ленинградская область вошла в число лидеров по оперативности тушения лесных пожаров: за пожароопасный сезон в регионе зарегистрировали 102 возгорания, и все их удалось ликвидировать в первые сутки после обнаружения. Среднее время тушения составило 3 часа 43 минуты — об этом сообщил портал online47.ru.

Пожароопасный период в регионе продлился 173 дня — на 10 дней дольше, чем годом ранее. Дополнительные сложности создавали возгорания, возникшие после атак беспилотников: некоторые из них охватывали большие площади и требовали оперативного вмешательства.

Обнаруживать очаги специалистам помогает система видеонаблюдения — почти 150 камер следят более чем за 90% территории области, позволяя вовремя заметить пожар и направить к нему лесную охрану.

По словам главы региона Александра Дрозденко, в этом году область особенно часто подвергалась атакам БПЛА, однако защитники неба отражают их на подлётах к важным объектам инфраструктуры, а возгорания в лесах тушили оперативно, не допуская распространения.

По данным Рослесхоза, в среднем по стране в первые сутки удаётся потушить 69,3% лесных пожаров, тогда как в Ленинградской области показатель достиг 100% — благодаря этому регион оказался в пятёрке лидеров по оперативности ликвидации возгораний.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в однокомнатной квартире на Колпинском шоссе погиб один человек.

Фото: Piter.TV