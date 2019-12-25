Мужчина погиб при пожаре в квартире на Колпинском шоссе

Приезду спасателей пламя полыхало на площади 8 кв. м.

Пожар вспыхнул ранним утром в среду, 11 ноября, в Пушкинском районе. Огонь охватил однокомнатную квартиру в доме №10 по Колпинскому шоссе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, сигнал поступил дежурному в 4:48. К приезду спасателей пламя полыхало на площади 8 кв. м. Общая площадь квартиры составляет 50 кв. м. К 5:22 пожар удалось полностью ликвидировать.

В результате пожара погиб мужчина. На месте происшествия работали 10 спасателей, в тушении задействовали две единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее мы сообщали, что после пожара в Невском районе, в котором погиб младенец, возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV