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Мужчина погиб при пожаре в квартире на Колпинском шоссе
Сегодня, 9:31
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Мужчина погиб при пожаре в квартире на Колпинском шоссе

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Приезду спасателей пламя полыхало на площади 8 кв. м.

Пожар вспыхнул ранним утром в среду, 11 ноября, в Пушкинском районе. Огонь охватил однокомнатную квартиру в доме №10 по Колпинскому шоссе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, сигнал поступил дежурному в 4:48. К приезду спасателей пламя полыхало на площади 8 кв. м. Общая площадь квартиры составляет 50 кв. м. К 5:22 пожар удалось полностью ликвидировать.

В результате пожара погиб мужчина. На месте происшествия работали 10 спасателей, в тушении задействовали две единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее мы сообщали, что после пожара в Невском районе, в котором погиб младенец, возбудили уголовное дело. 

Фото: Piter.TV           

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Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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