Тушили огонь 14 человек личного состава и три единицы техники.

В Выборгском районе произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Тихоокеанская улица, 14к2, поступила на пульт спасателей 24 ноября в 10:12. В однушке полыхала комната на площади 18 квадратных метров. Ликвидировали огонь к 11:13.

По предварительным данным, в результате травмы получил мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение города. Тушили пожар 14 человек личного состава и три единицы техники. Причины случившегося установят дознаватели.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину госпитализировали после пожара на проспекте Солидарности. В двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров горела обстановка.

Фото: Piter.TV