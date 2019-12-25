Мужчине диагностировали проникающее ранение глаза с контузией тяжелой степени.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 51-летнего мужчины, который в прошлом году пострадал при несчастном случае на производстве на Чугунной улице. Во время работы сотрудник получил сильный удар по лицу раскручивающейся металлической лентой. Ему диагностировали проникающее ранение глаза с контузией тяжелой степени, рассказало надзорное ведомство 24 ноября.

Причиной происшествия явилась неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя. Пресс-служба прокуратуры

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда в общем размере 1 млн рублей. Сейчас документ находится на рассмотрении.

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Фото: Piter.TV