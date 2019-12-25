Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 51-летнего мужчины, который в прошлом году пострадал при несчастном случае на производстве на Чугунной улице. Во время работы сотрудник получил сильный удар по лицу раскручивающейся металлической лентой. Ему диагностировали проникающее ранение глаза с контузией тяжелой степени, рассказало надзорное ведомство 24 ноября.
Причиной происшествия явилась неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя.
Пресс-служба прокуратуры
Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда в общем размере 1 млн рублей. Сейчас документ находится на рассмотрении.
Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры петербуржец перевел алименты на содержание двоих детей.
Фото: Piter.TV
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