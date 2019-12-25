В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Транспортные полицейские Петербурга пресекли факт использования подложного удостоверения на право управления маломерными судами. Мужчину на гидроцикле выявили в акватории Малой Невы, сообщили в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу 24 ноября.

Во время проверки выяснилось, что 48-летний местный житель передал документ из рук в руки. Он не числился в базе Государственной инспекции по маломерным судам.

Согласно заключению эксперта ЭКГ СПб ЛО МВД России на водном транспорте, удостоверение на право управления маломерным судном является подложным. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до года.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО