Тепловоз с 12 вагонами следовал из Петербурга.

Во Всеволожском районе на железнодорожном переезде в деревне Заневка произошло ДТП с участием маневрового поезда и легкового автомобиля. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в пресс‑службе комитета по вопросам правопорядка и законности.

Инцидент произошел 23 ноября около 20:00. Тепловоз с составом из 12 вагонов следовал из Петербурга, когда на переезде произошло столкновение с легковушкой. Удар оказался настолько сильным, что поезд протащил машину по рельсам примерно на 10 метров, прежде чем смог остановиться.

На место ЧП выезжали сотрудники пожарной части 149 ГКУ Леноблпожспас. Сейчас движение на участке восстановлено. Теперь специалистам предстоит выяснить все детали происшествия и установить, по какой причине транспортное средство оказалось на путях в момент приближения состава. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Ранее мы сообщали, что грузовик попал под маневровый поезд в Петербурге.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура