Грузовик попал под маневровый поезд в Петербурге

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Утром 10 ноября на железнодорожном переезде станции Автово произошло ДТП. Водитель грузовика выехал на пути прямо перед приближающимся маневровым поездом, сообщила пресс‑служба Октябрьской железной дороги.

Машинист сразу применил экстренное торможение, однако дистанции не хватило и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Схода подвижного состава с рельсов после ДТП не последовало, на движение поездов случившееся не повлияло. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что электричка столкнулась с легковым автомобилем в Красносельском районе.

Фото: MAX/ Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"