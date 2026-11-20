По факту аварии организована проверка.

ДТП произошло 19 ноября в 17:00 возле дома 11 на Потемкинской улице в Центральном районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Land Rover в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов — подростков 2009 года рождения. После этого машина врезалась в стоявший рядом автомобиль марки Jaecoo.

В результате происшествия двое несовершеннолетних получили травмы. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту аварии организована проверка.

Ранее мы сообщали, что отец с дочерью попали под колеса автомобиля, на Садовой улице. Пострадавших доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области