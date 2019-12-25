В Петербурге на Садовой улице произошла авария с участием двух пешеходов. ДТП случилось 19 ноября в 16:55 напротив дома № 70, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения за рулем автомобиля Knewstar сбил 58-летнего мужчину и 10-летнюю девочку. По данным полиции, отец и дочь переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда обоих пешеходов доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали водителя, сбившего двух девушек на тротуаре.
Фото: Piter.TV
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