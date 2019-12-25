Двух пешеходов госпитализировали после аварии на Садовой улице.

В Петербурге на Садовой улице произошла авария с участием двух пешеходов. ДТП случилось 19 ноября в 16:55 напротив дома № 70, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения за рулем автомобиля Knewstar сбил 58-летнего мужчину и 10-летнюю девочку. По данным полиции, отец и дочь переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда обоих пешеходов доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали водителя, сбившего двух девушек на тротуаре.

Фото: Piter.TV