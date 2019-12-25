ДТП произошло во вторник на Пискаревском проспекте.

Правоохранители задержали молодого водителя, устроившего серьезную аварию на Пискаревском проспекте. Под колесами Kia Rio оказались две девушки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 17 ноября примерно в 12:10 возле дома № 145. Предварительно установлено, что 20‑летний мужчина не справился с управлением, врезался в светофорную стойку, а после этого сбил двух 23-летных петербурженок, стоявших на тротуаре. При этом виновник аварии был трезв. Пострадавших доставили в больницу с тяелыми травмами.

В ведомстве уточнили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. При этом он был трезв. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Фото: Piter.TV