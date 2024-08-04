Пострадавшие получили тяжелые травмы.

В Красногвардейском районе кроссовер снес стойку светофора и совершил наезд на пешеходов. Двух девушек госпитализировали с травмами, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как уточнили в ведомстве, у дома 145 на Пискаревском проспекте автомобиль Kia Rio, за рулём которого находился 20‑летний водитель, врезался в светофор, а затем вылетел на тротуар.

В результате наезда пострадали две 23‑летние девушки. Обе получили тяжёлые травмы — их экстренно госпитализировали. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Ситуация находится на контроле прокуратуры Красногвардейского района.

Ранее мы сообщали, что автобус сбил петербурженку в Невском районе. Женщину госпитализировали со множественными переломами.

Фото: Piter.TV