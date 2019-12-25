В аварии есть пострадавшие.

В Петербурге на Пискаревском проспекте красный кроссовер врезался в столб со знаком пешеходного перехода. В ДТП пострадали люди, сообщил Telegram-канал Дорожный Контроль СПБ | ЛО.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что в ДТП травмы получил как минимум один человек. Сотрудники расположенного рядом с местом аварии магазина рассказали 78.ru, что прибывшие медики забрали двух пострадавших. Пока остается неизвестным, пострадали пешеходы или те, кто ехал в иномарке.

Ранее мы сообщали, что пожарная машина и легковушка столкнулись на Васильевском острове. Серьезные травмы получил водитель.

Фото: Telegram/Дорожный Контроль СПБ | ЛО