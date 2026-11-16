На Васильевском острове столкнулись пожарная машина и легковушка

Серьезные травмы получил водитель легкового автомобиля.

Серьезное ДТП произошло в Петербурге на перекрестке Малого проспекта и 9-й линии Васильевского острова. Участником ДТП могла стать пожарная машина, сообщил "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Предположительно, пожарный автомобиль с включенными спецсигналами поворачивал налево, когда в него влетела иномарка. По предварительным данным, в результате аварии серьезные травмы получил водитель легкового автомобиля. На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГАИ.

Сотрудница "Пятёрочки" рассказала 78.ru, что в момент ДТП она открывала магазин и чуть не пострадала, когда в ее сторону отлетела часть автомобиля.

Ранее мы сообщали, что петербурженку зажало под автобусом после ДТП в Невском районе. Женщину госпитализировали со множественными переломами.

Видео: "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".