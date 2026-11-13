Петербурженку зажало под автобусом после ДТП в Невском районе

Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы.

Авария произошла на перекрестке улиц Грибакиных и Бабушкина в Невском районе. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и оказалась под колесами автобуса, сообщила пресс‑служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Водитель не смог избежать наезда во время поворота транспортного средства. После этого ноги 34-летней пострадавшей оказались зажаты под кабиной автобуса. В этот момент сотрудники Росгвардии патрулировали район и сразу оказались на месте ЧП.

Росгвардейцы вызвали спасателей и инспекторов ГАИ, а сами приступили к оказанию помощи. Один из правоохранителей перекрыл несколько полос на проезжей части, чтобы другие автомобили не препятствовали проведению спасательных работ.

С помощью домкрата сотрудники Росгвардии аккуратно приподняли кузов автобуса. После того как женщину извлекли из‑под транспорта, ее сразу передали медикам. Врачи диагностировали у пациентки множественные переломы.

Ранее мы сообщали, что росгвардейцы спасли истекавшего кровью пьяного петербуржца на проспекте Энергетиков.

Видео: пресс‑служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти