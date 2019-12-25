Информации о пострадавших не поступало.

В Петербурге на проспекте Народного Ополчения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили очевидцы, из-за ДТП в сторону центра объезд возможен только по встречной полосе.

Судя по опубликованному фото, в результате аварии одна из легковушек получила серьезные повреждения. У машины сильно смята передняя часть.

Также на дороге видны осколки пластика. Информации о пострадавших не поступало. На месте дорожного происшествия работали оперативные службы.

Ранее мы сообщали, что массовое ДТП с автобусом парализовало движение на проспекте Народного Ополчения.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб