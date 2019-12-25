Массовое ДТП с автобусом парализовало движение на проспекте Народного Ополчения

В районе аварии образовался затор.

В Петербурге на проспекте Народного Ополчения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

По данным издания, автомобили сильно не пострадали, но транспорт уже долго стоит на месте, полностью перекрыв движение. Предположительно, причиной аварии стал маневр одного из водителей, который управляя синим микроавтобусом Volkswagen, решил объехать пробку и пересек двойную сплошную линию.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации и о пострадавших не поступало. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Ранее мы сообщали, что авария на КАД у Новоселья растянуло пробку на юго-западе Петербурга на 9 километров.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти