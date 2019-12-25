Юный велосипедист оказался под колесами Belgee на проспекте Народного Ополчения

Ребенок получил различные травмы.

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. Как сообщили в МВД России, его сбил автомобиль на проспекте Народного Ополчения.

Вечером 24 сентября возле дома 149А 28-летняя водительница машины Belgee X70 при заезде на дворовую территорию наехала на 14-летнего юношу на электровелосипеде.

Ребенок получил различные травмы, он был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По факту аварии правоохранителями проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе "Гатчина — Ополье" погиб пассажир электровелосипеда. Их сбил водитель Volkswagen. В этом году его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 25 раз.

Фото: Piter.TV