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Юный велосипедист оказался под колесами Belgee на проспекте Народного Ополчения
Сегодня, 11:29
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Юный велосипедист оказался под колесами Belgee на проспекте Народного Ополчения

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Ребенок получил различные травмы.

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. Как сообщили в МВД России, его сбил автомобиль на проспекте Народного Ополчения. 

Вечером 24 сентября возле дома 149А 28-летняя водительница машины Belgee X70 при заезде на дворовую территорию наехала на 14-летнего юношу на электровелосипеде. 

Ребенок получил различные травмы, он был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По факту аварии правоохранителями проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе "Гатчина — Ополье" погиб пассажир электровелосипеда. Их сбил водитель Volkswagen. В этом году его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 25 раз. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект народного ополчения
Категории: Лента новостей, ДТП, Новости СПб, Происшествия,

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