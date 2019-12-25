Роботы-доставщики работают в семи районах Петербурга

Роверы появились в ноябре 2025 года в Приморском районе.

Роботы-доставщики теперь работают в семи районах Петербурга. Новая зона будет охватывать часть улицы Моисеенко, Шпалерной, Тверской, Кирочной, Парадной, Старорусской, 10-й Советской и Тульской улиц, а также Суворовский проспект. Об этом сообщил городской комитет по транспорту 25 сентября.

Роверы появились в ноябре 2025 года в Приморском районе, в 2026-м – в Калининском, Выборгском, Невском, Красногвардейском и Фрунзенском районах. К настоящему времени в Северной столице 350 роботов. Устройства ориентируются в окружающей обстановке и соблюдают правила дорожного движения. Почти за год не зафиксировали ни одного ДТП с их участием.

Ранее мы рассказывали о том, что в автобусах Петербурга появились QR-коды для жалоб на водителей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга