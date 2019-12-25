В автобусах Петербурга появились QR-коды для жалоб на водителей

Пассажиры смогут оценивать водителей и прикреплять видео.

В Петербурге запустили новый цифровой сервис для оценки работы водителей автобусов. В тестовом режиме его внедрили в Красносельском районе. Проект получил название "Голос пассажира", сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Сервис реализован перевозчиком ООО "Вест-Сервис". В салонах автобусов на маршрутах Красносельского района разместили QR-коды. Отсканировав их, пассажир может поставить оценку водителю. Система автоматически определяет конкретный рейс и автобус с помощью навигации ГЛОНАСС. Если пассажир отправляет жалобу, к обращению прикрепляются записи с камер видеонаблюдения, что позволяет объективно разобраться в ситуации.

Параллельно ГКУ "Организатор перевозок" продолжает регулярные рейды по проверке автобусов. Специалисты оценивают техническое и санитарное состояние транспорта: исправность валидаторов, информационных табло и бортового оборудования, а также чистоту сидений, поручней и напольного покрытия. Отдельное внимание уделяется культуре обслуживания пассажиров со стороны водителей.

В ведомстве напомнили, что в городе работает круглосуточный контакт-центр "Организатора перевозок", куда можно обратиться по любым вопросам работы наземного и пригородного транспорта. Новый сервис "Голос пассажира" призван сделать обратную связь более оперативной и объективной.

Ранее на Piter.TV: маршруты четырех автобусов менялись из-за работ на КАД.

Фото: Piter.TV