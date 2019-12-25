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Мурино остался без света из-за аварии на подстанции "Ручьи"
Вчера, 22:57
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Мурино остался без света из-за аварии на подстанции "Ручьи"

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Часть Мурино обесточена — на восстановление уйдёт около двух часов.

В Мурино Ленинградской области часть города осталась без электроснабжения. Причиной стало аварийное отключение на подстанции "Ручьи". Об этом сообщили в администрации городского поселения.

Инцидент произошёл днём 24 сентября. Оперативные службы уже выехали на место и приступили к устранению неполадок. По предварительным данным, на полное восстановление электроснабжения потребуется около двух часов. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

 

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть привлекла рекордное число специалистов по программе "Земской доктор/фельдшер".

Фото: Pxhere

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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