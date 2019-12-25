Мужчина ударил бультерьера о стену и прыгнул на пса на глазах у людей

Собаку ударили о стену и прыгнули сверху — очевидцы сняли всё на видео.

В Петербурге разгорается скандал вокруг жестокого обращения с животным. Инцидент произошёл 22 сентября рядом со сквером Галины Старовойтовой. Очевидица рассказала, что мужчина выгуливал двух бультерьеров, когда внезапно начал кричать на одну из собак.

По словам девушки, хозяин схватил пса за шлейку, ударил его о стену, а затем прыгнул сверху. После этого животное всё же поднялось и, прихрамывая, пошло за владельцем. Часть прохожих, ставших свидетелями сцены, неожиданно встала на сторону мужчины. Они объяснили его действия тем, что собака якобы вела себя неадекватно из-за травмы, полученной ранее на передержке. Такое поведение они посчитали правильным.

Очевидица также обнаружила в интернете объявление, где похожий человек предлагает этих бультерьеров в аренду для прогулок. Девушка намерена обратиться с заявлением в полицию, чтобы привлечь хозяина к ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Мурманской области жестоко избил мужчину на проспекте Испытателей. Тогда правоохранители завели дело по той же статье.

Фото: Piter.TV