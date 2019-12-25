Фотограф Vogue Italia привёз в Петербург четыре десятилетия своей работы

Портреты моделей актёров и Спилберга показали в музее современного искусства.

Фабиани родился в 1953 году в семье итальянских дизайнеров Симонетты Колонна ди Чезаро и Альберто Фабиани. Первый фотоаппарат он получил в семь лет. В 1972 году переехал в Лондон и стал ассистентом знаменитого фотографа Дэвида Бейли в британском Vogue. Позже сотрудничал с Daily Telegraph и Sunday Times Magazine, снимал рекламные кампании известных брендов, а в 1975 году перебрался в Милан и начал работать с Vogue Italia.

За более чем 40 лет карьеры Фабиани фотографировал моделей, актёров и знаменитостей, а также работал на съёмках фильмов Федерико Феллини "Казанова" и Франко Дзеффирелли "Иисус из Назарета". Среди его героев был и режиссёр Стивен Спилберг. Фотограф признаётся, что ценит в своих работах не идеальную картинку, а пойманный момент. "Снимки важны не потому, что это красивые снимки как таковые, а потому что это моменты, фрагменты", — рассказал он "КП-Петербург" на презентации.

Одной из работ, наиболее точно передающих его видение, мастер считает портрет девушки в кожаных сапогах. "Эта девушка красивая, наглая, сексуальная. И есть в этом какая-то магия, какая-то тайна, потому что мы не знаем, что находится за этим", — объяснил фотограф. По его словам, хороший кадр редко становится точным воплощением первоначального замысла — на результат влияют модель, одежда, свет и сама ситуация. Поэтому важно одновременно контролировать процесс и оставаться открытым неожиданным изменениям.

Значительное место в экспозиции занимают женские портреты: даже снимая для глянцевых журналов, Фабиани стремился показать не только внешность модели, но и её характер. Петербург также произвёл на фотографа сильное впечатление. "Фантастика, невероятные впечатления, потрясающий город России. Меня поразили чистота, дворцы и особенно иконы. Люди прекрасные, улыбаются, все вежливые", — поделился он.

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Фото: КП-Петербург/Юлия Сталина