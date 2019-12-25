Единственное на Северо-Западе производство войлочной обуви отмечает успехи

Гатчинские валенки с бисером покоряют модниц.

В деревне Большие Колпаны Гатчинского района работает уникальное предприятие — единственный на Северо-Западе производитель обуви из шерстяного войлока. Гатчинский промкомбинат уже почти 80 лет одевает и обувает жителей региона, а теперь его валенки выбирают и модницы, следящие за стилем.

Ассортимент здесь давно вышел за рамки привычной зимней обуви. Покупательницам предлагают высокие модели и валенки с подворотом, лаконичные пары и расшитые бисером, с бахромой, узорами и меховой отделкой, на подошве и без неё. Есть даже обувь для самых маленьких. Предприятие входит в систему потребительской кооперации Ленинградской области и России, которой в этом году исполняется 195 лет.

За свою историю, начавшуюся в 1947 году, промкомбинат пережил немало взлётов и падений, но всегда выбирал движение вперёд. Сейчас здесь шьют не только валенки, но и стильную одежду, а коллекции регулярно пополняются. Обновлять производство и расширять линейки помогает Народная программа партии "Единая Россия".

Продукция гатчинских мастеров известна далеко за пределами региона и даже за рубежом. Валенки из Больших Колпан входили в "100 лучших товаров России", а само предприятие — лауреат премии правительства Ленинградской области и конкурса "Общественное признание".

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Фото: pxhere