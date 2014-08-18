Ленобласть привлекла рекордное число специалистов по программе "Земской доктор/фельдшер"

Все направления работы системы здравоохранения важны, поскольку от них зависят продолжительность и качество жизни пациентов.

В 2025 году в медицинские учреждения Ленинградской области по программе "Земской доктор/фельдшер" трудоустроились 413 специалистов, в том числе 267 врачей и 146 сотрудников среднего медицинского звена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Эти показатели стали рекордными для программы и были озвучены на коллегии комитета по здравоохранению, которая прошла во Всеволожске. В ходе мероприятия также подвели итоги реализации национальных проектов в сфере медицины.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков подчеркнул, что все направления работы системы здравоохранения важны, поскольку от них зависят продолжительность и качество жизни пациентов. Он отметил завершение строительства новой поликлиники в Кировске, масштабный ремонт инфекционного корпуса Волховской больницы и создание сосудистого центра на базе Выборгской больницы.

В 2025 году комитет успешно выполнил все целевые показатели девяти региональных проектов в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и одного проекта в рамках национального проекта "Семья".



Фото: Правительство Ленобласти