"Россети Ленэнерго" обеспечили склад в Ленобласти дополнительной мощностью в 400 кВт

Кроме того, на объекте была внедрена интеллектуальная система учёта электроэнергии.

Специалисты "Россети Ленэнерго" выделили 400 кВт дополнительной мощности складу, расположенному в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе компании, общий объём присоединённой мощности объекта достиг 550 кВт.

Электроснабжение осуществляется от подстанции 110 кВ с подачей энергии по сетям 0,4 кВ. Для реализации проекта энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установили силовой трансформатор номиналом 400 кВА и смонтировали новую воздушную линию электропередачи. Кроме того, на объекте была внедрена интеллектуальная система учёта электроэнергии.

В компании также пояснили, что для строительства линии использовались самонесущие изолированные провода. Их особенность заключается в защищённости от внешних воздействий. По словам специалистов, специальная полимерная оболочка провода обеспечивает устойчивую работу ЛЭП при падении веток, налипании снега и гнездовании птиц, а также снижает вероятность электротравматизма.

Ранее мы сообщили о том, что в ПАО "Россети Ленэнерго" сменился председатель Совета директоров.

Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго