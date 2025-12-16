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В ПАО "Россети Ленэнерго" сменился председатель Совета директоров
Сегодня, 14:26
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В ПАО "Россети Ленэнерго" сменился председатель Совета директоров

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Новый состав Совета директоров был избран на годовом заседании Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго" избрали нового председателя. Им стал генеральный директор и председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин, пишет "Петербургский дневник". 

В пресс-службе компании уточнили, что новый состав Совета директоров был избран на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое состоялось 3 июня 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в  85 населенных пунктах Ленобласти восстановили электроснабжение 60% потребителей.

Фото: пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго" 

Теги: россети ленэнерго, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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