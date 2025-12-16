В ПАО "Россети Ленэнерго" сменился председатель Совета директоров

Новый состав Совета директоров был избран на годовом заседании Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго" избрали нового председателя. Им стал генеральный директор и председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин, пишет "Петербургский дневник".

В пресс-службе компании уточнили, что новый состав Совета директоров был избран на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое состоялось 3 июня 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в 85 населенных пунктах Ленобласти восстановили электроснабжение 60% потребителей.

Фото: пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго"