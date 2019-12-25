В 85 населенных пунктах Ленобласти восстановили электроснабжение 60% потребителей

Сотрудники ПАО "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение в большинстве районов, пострадавших от штормового ветра и метели. На текущий момент свет вернулся к 60% потребителей.

Как сообщили в пресс-службе компании, энергетики вернули электричество в 85 населённых пунктов. В восстановительных работах были задействованы 108 бригад, включающих 281 специалиста и 131 единицу техники. Несмотря на сложные погодные условия, работы велись всю ночь.

О повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону: 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.

