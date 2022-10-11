"Россети Ленэнерго" выявила сотни километров несанкционированных линий в Петербурге и Ленобласти

С начала 2026 года специалисты "Россети Ленэнерго" выявили масштабные нарушения со стороны интернет-провайдеров. На опорах линий электропередачи в Петербурге и Ленинградской области было обнаружено 225 км незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Как сообщили в пресс-службе компании, работы проводились на территории Пушкинского, Красносельского, Петродворцового, Колпинского и Московского районов города, а также в Гатчинском, Тосненском и Ломоносовском районах области. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В настоящее время ситуация меняется к лучшему: владельцы 141 км сетей уже оформили официальные договоры на размещение, а по 84 км ведутся переговоры и оформление документов.

Энергетики напоминают, что несанкционированный подвес оборудования на опорах ЛЭП — это не просто нарушение правил. Это создает прямую угрозу надежности электроснабжения и может приводить к авариям и перебоям у потребителей. Инициируется претензионно-исковая работа для взыскания платы за использование инфраструктуры. Незаконно размещенные линии подлежат демонтажу. Применяются нормы административного и уголовного законодательства.

Ранее мы сообщили о том, что аэродром общего назначения в Ленобласти обеспечили 700 кВт дополнительной мощности.

