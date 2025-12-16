Стала известна возможная причина отмены концертов Шнурова на ПМЭФ

Владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников прокомментировал ситуацию с отменой выступлений лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, запланированных в рамках Петербургского международного экономического форума. По мнению Ратникова, причиной стали давние разногласия музыканта с городскими властями. Своим мнением он поделился в беседе с НСН.
По словам эксперта, конфликт между Шнуровым и властями Северной столицы начался очень давно, чуть ли не со времён работы Юрия Лужкова на посту мэра Москвы. Ратников отметил, что с тех пор выступления артиста в Петербурге были практически невозможны, и, вероятно, корни проблемы кроются именно там.
Напомним, что Шнуров должен был выступить в Петербурге дважды — 4 и 5 июня. По оценкам, гонорар за каждый концерт мог превышать 20 миллионов рублей. Однако, как считает Ратников, эта отмена никак не отразилась на благосостоянии самого артиста.
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