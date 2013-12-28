Биолог рассказал, чем опасна немытая клубника

Эксперт добавил, что сезонную клубнику обычно не обрабатывают специальными составами для длительного хранения, поэтому для ее безопасного употребления достаточно тщательно промыть ягоды под проточной водой.

Употребление немытой клубники может привести к заражению ротавирусной инфекцией, дизентерией и гельминтами. Об этом Газете.ру рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

По словам специалиста, на поверхности ягод могут сохраняться патогенные микроорганизмы и яйца паразитов, поэтому перед употреблением клубнику необходимо тщательно промывать.

Лучше всего мыть ягоды непосредственно перед едой под проточной водой комнатной температуры или слегка теплой. Горячую воду использовать не рекомендуется — она не повышает эффективность очистки, но делает ягоды мягкими и сокращает срок их хранения.

Биолог отметил, что обычная водопроводная вода соответствует санитарным требованиям, поэтому кипятить ее не нужно. Также не стоит использовать мыло, соду, уксус или бытовую химию. По его словам, такие средства подходят лишь для фруктов с плотной кожурой, тогда как клубника обладает нежной мякотью, которая может впитывать посторонние вещества. Это способно ухудшить вкус ягод и вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

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