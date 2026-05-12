Диетолог Соломатина рассказала о пользе хумуса

13 мая отмечается Международный день хумуса — популярной закуски ближневосточной кухни, которая завоевала любовь во всём мире. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала изданию "Вечерний Санкт-Петербург" о пользе и особенностях этого блюда.

Хумус готовится из нута с добавлением растительного масла и кунжутной пасты. Благодаря этому он богат растительным белком, клетчаткой, а также содержит калий, магний, фосфор, цинк и железо. В составе также присутствуют витамины A, E, K и группы B.Кунжутная паста, входящая в состав хумуса, является источником полиненасыщенных жирных кислот (Омега-6), обладает противовоспалительным действием и служит отличным источником кальция для вегетарианцев.В отличие от других бобовых, нут в хумусе имеет перетёртую структуру, что облегчает его усвоение организмом.

Хумус помогает контролировать аппетит благодаря высокому содержанию белка и клетчатки, которые не вызывают резких скачков глюкозы в крови. Это предотвращает быстрое возвращение чувства голода. Кроме того, хумус способен снижать гликемический индекс других продуктов, употребляемых вместе с ним. Это особенно важно при употреблении сладостей, белого хлеба, картофеля и газированных напитков.

Диетолог пояснила, что резкие скачки глюкозы вредят сосудам и приводят к гликированию белков, что опасно для организма. Хумус же обеспечивает медленное поступление энергии, не вызывая инсулиновых всплесков. Несмотря на пользу, хумус — достаточно калорийный продукт из-за кунжутной пасты, поэтому людям с лишним весом стоит употреблять его умеренно. Также с осторожностью к блюду следует относиться тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта: большое количество клетчатки, соли и специй может вызвать дискомфорт.

Идеально сочетать хумус с овощными палочками (морковь, огурец, перец, сельдерей) — для дополнительной клетчатки. Для сытного перекуса можно намазать его на цельнозерновой хлеб.

Не рекомендуется сочетать хумус с белым хлебом или животным белком (мясо, рыба), так как смешивание разных видов белка затрудняет пищеварение.

