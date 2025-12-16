На ПМЭФ-2026 официально представят русскую тройку как национальный вид спорта

В 2026 году русская тройка получит официальный статус национального вида спорта России. Торжественная презентация этого события состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), о чём сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Для гостей и участников форума будет организована масштабная экспозиция. Она включит в себя историческую и современную составляющие, рассказывающие о развитии этого уникального конного спорта, а также выставку исторических и современных экипажей, позволяющую наглядно проследить эволюцию упряжи и техники управления.

О значимости этого шага рассказал Министр спорта России Михаил Дегтярёв. Он подчеркнул, что русская тройка объединяет в себе спорт, историю и культурные традиции страны, став девятым официально признанным национальным видом спорта. Национальные виды спорта – это важная часть нематериального наследия, которое нужно охранять и приумножать, активно вовлекая молодёжь и передавая ей опыт мастеров, отметил глава спортивного ведомства.

