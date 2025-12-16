Не просто строить дома: в Петербурге завершился бесплатный курс урбанистики для детей

В Петербурге подвели итоги образовательного проекта "Школа добрососедства", который был организован компанией "Ленстройтрест" совместно с Университетом ИТМО. Бесплатный курс познакомил школьников с основами урбанистики, помог разобраться в том, как развивается современный город и какую роль в этом играют жители. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Занятия проходили в ЖИВИ Клубах — общественных пространствах, работающих в жилых комплексах застройщика. Программу подготовили специалисты Института дизайна и урбанистики ИТМО. Вместо привычных уроков участникам предложили интерактивный формат: дети участвовали в ролевых играх и дискуссиях, создавали собственные проекты, обсуждали развитие городской среды и даже пробовали себя в роли экспертов, оценивающих предложения условного застройщика.

По словам юных участников, занятия оказались гораздо интереснее, чем они ожидали. Ольга Моторная рассказала, что больше всего ей понравились творческие задания, работа с конструкторами и создание плакатов. Девочка отметила, что преподаватели сумели найти общий язык с детьми и сделать обучение увлекательным, благодаря чему каждый урок приносил новые знания и впечатления.

Артём Голенков признался, что сначала рассчитывал просто собирать конструкции из ЛЕГО, однако программа оказалась значительно разнообразнее. Он рассказал, что участники узнавали много нового о городах и жилых домах, а также принимали участие в различных игровых заданиях. После курса мальчик ещё больше заинтересовался архитектурой и задумался о профессии архитектора.

Финалом проекта стала защита собственных идей и концепций перед родителями и преподавателями. После презентации работ участникам вручили памятные награды.

Родители школьников также положительно оценили инициативу. Андрей и Людмила Голенковы рассказали, что о наборе в проект узнали от сына, который увидел объявление в своём доме. По их словам, ребёнок с большим интересом посещал занятия и регулярно делился новыми знаниями. Особенно его увлекали задания, связанные с проектированием дорог, озеленением территорий и созданием макетов городских пространств.

Как отметила студентка Института дизайна и урбанистики ИТМО София Горшкова, организаторы изначально рассчитывали на более старшую аудиторию и подготовили достаточно сложную программу. Однако в процессе работы подход скорректировали, сделав обучение более игровым и доступным. По её словам, такой формат позволил не только удержать внимание детей, но и способствовал развитию креативности и навыков критического мышления.

Проект уже получил городскую премию "ТОП-25. Самые добрые люди Петербурга". Организаторы рассчитывают, что его выпускники будут внимательнее относиться к городской среде, а для некоторых из них знакомство с урбанистикой может стать первым шагом к выбору будущей профессии.

