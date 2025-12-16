"Аэрофлот" будет летать летом на Сейшелы

Авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять летом регулярные рейсы на Сейшельские острова.

Отечественная авиакомпания "Аэрофлот" внесла в летнее расписание рейсы на Сейшельские острова. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты начнут с 8 июля на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трехклассной компоновке (эконом, комфорт, бизнес). Продажу билетов уже открыли.

Желающие смогут вылетать из аэропорта Шереметьево в воздушную гавань Маэ с 8 июля. Рейсы будут выполнять два раза в неделю — по средам и субботам. Стоимость билетов варьируется от 66,3 тыс. рублей в оба конца без багажа.

Ранее летних рейсов на Сейшелы в расписании "Аэрофлота" не было. Полеты в этом направлении выполнялись осенью, зимой и весной. Власти Сейшельских островов обсуждали с воздушным оператором возможность организации прямых круглогодичных рейсов в связи с высоким спросом со стороны России.

Ранее мы сообщали, что 1 июня "Аэрофлот" возобновил рейсы Boeing 737 в Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: Freepik