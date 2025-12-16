"Почта России" предлагает жителям Петербурга и Ленобласти застраховаться от клещей

С наступлением сезона активности клещей "Почта России" напоминает жителям Петербурга и Ленобласти о возможности легко и быстро оформить программу медицинского страхования "Антиклещ" в любом из своих отделений. Услуга пользуется стабильным спросом: только за прошлый год такой полис приобрели более 4 тысяч жителей региона, а с начала этого года — уже почти 3 тысячи.

Процесс оформления максимально прост и занимает всего несколько минут. Для получения полиса достаточно обратиться к оператору на почте с паспортом и предоставить ФИО, дату рождения и контактный телефон застрахованного лица.

Важные преимущества страховки:

Территория действия: вся территория Российской Федерации;

Срок действия: один год;

Ограничения: отсутствуют по возрасту и количеству обращений.

Кроме того, для удобства клиентов почтальоны могут доставить страховой полис прямо на дом.

Стоимость защиты составляет от 335 до 399 рублей, при этом максимальная сумма страхового покрытия достигает внушительных 2 миллионов рублей. В случае укуса застрахованному необходимо позвонить в круглосуточный медицинский контакт-центр. Специалисты направят его в ближайшую клинику для удаления клеща, введения иммуноглобулина или, при необходимости, организуют госпитализацию и последующую реабилитацию. Если лечение было оплачено самостоятельно, компания рассматривает возможность денежной компенсации.

Для владельцев домашних животных также доступен специальный полис "Антиклещ для животных". Он компенсирует расходы на ветеринарные услуги (осмотр, удаление клеща, диагностика и лечение) на сумму до 25 тысяч рублей. Для получения выплаты потребуется лишь направить в страховую компанию документы из клиники, чеки об оплате и свои банковские реквизиты.

