В Петербурге соревнуются техники-протезисты

В Петербурге стартовали соревнования протезистов в рамках регионального этапа конкурса "Лучший по профессии". Как сообщил во вторник, 2 июня, телеканал "Санкт-Петербург", участникам предстоит изготовить протез нижних конечностей за несколько дней. Все замеры производят на реальных людях, учитывая индивидуальные особенности каждого из них.

Участники показывают полный цикл изготовления индивидуального протеза бедра, начиная от снятия размеров до ламинации, также будет динамическая примерка. Наталья Захарова, кандидат технических наук

Кроме того, подготовлены и теоретические вопросы по нескольким темам. Победителя определят 4 июня, и он поедет на всероссийский конкурс.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"