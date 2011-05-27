В Петербурге открылся Центр высокотехнологичного протезирования и реабилитации

Центр разместился в пятиэтажном здании площадью более 1500 кв. м и оснащён современным реабилитационным оборудованием.

В Пинском переулке на Петроградской стороне начал работу новый Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Это первый в городе филиал "Балтийский" Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО). Об этом рассказали в Смольном.

Центр разместился в пятиэтажном здании площадью более 1500 кв. м и оснащён современным реабилитационным оборудованием. Здесь будут оказывать весь спектр услуг по протезированию и восстановлению пациентов. Главная цель — обеспечить максимально быстрый и эффективный путь к возвращению в полноценную жизнь.

В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь и замминистра обороны Анна Цивилева, губернатор Александр Беглов, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и глава ЦИТО Виктор Спектор.

Создание филиалов ЦИТО по всей стране — часть масштабной инициативы, реализуемой по поручению Президента. До 2027 года планируется открыть 25 таких центров. Следом за Петербургом откроется филиал в Московской области, продолжается строительство в Кемерове, Омске и Архангельске.

В рамках открытия в Петербурге было подписано трёхстороннее соглашение между городом, Фондом "Защитники Отечества" и Госкорпорацией "Ростех". Оно предусматривает обеспечение центра необходимыми средствами реабилитации и подготовку медицинского персонала.

В прошлом году в Петербурге на Яхтенной улице открылся крупнейший в России Центр адаптивной физкультуры и спорта. Город также активно развивает социальную поддержку для ветеранов — от помощи в трудоустройстве до сопровождения со стороны профильных служб.

Фото: Смольный