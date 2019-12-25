Спикер ГД РФ ценил слова дипломата из ЕС о необходимости хакерской атаки на российские ресурсы для получения сведений об участниках СВО.

Тюремное заключение на российской территории на срок до 20 лет может грозить главе европейской дипломатии и политики безопасности Кае Каллас, если эстонка исполнит свои планы выкрасть персональные данные участников специальной военной операции (СВО) у Москвы. Соответствующее заявление общественности через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Глава евродипломатии Каллас публично заявила о намерении выкрасть персональные данные участников специальной военной операции, тем самым сообщив о планах совершить ряд уголовных преступлений. За это ей грозит тюремное заключение. Совокупный срок по указанным выше статьям может составить порядка 20 лет. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты перечислил некоторые статьи УК РФ, по которым иностранный дипломат может получить срок в России. Среди них законодатель указал на статью 272 УК РФ за неправомерный доступ к компьютерной информации, на стать,ю 272.1 УК РФ за незаконные использование, передача и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также статью 280.3 УК РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Володин предложил рассмотреть отмену льготы по НДС на устрицы.

Фото: Макс / Вячеслав Володин