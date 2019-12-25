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Володин предложил рассмотреть отмену льготы по НДС на устрицы
Сегодня, 11:26
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Володин предложил рассмотреть отмену льготы по НДС на устрицы

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В Госдуме рассказали, что льготы нужны детскому питанию, а не деликатесам.

Устрицы и другие деликатесы не являются детским питанием, поэтому на российской территории нужно рассмотреть идею отмены льготного НДС на такие продукты. Соответствующее заявление общественности сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Ранее в СМИ писали о том, что Счетная палата страны предложила расширить перечень деликатесов, на которые не распространяется льготный НДС в размере десяти процентов. В этот список, в том числе, могут войти устрицы.

Мы это предлагали ранее. Надо принимать решение, это не детское питание.

Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

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Фото: Telegram / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, деликатесы, детское питание, льготы, налоги, ндс, устрицы
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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