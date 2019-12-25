Володин предложил рассмотреть отмену льготы по НДС на устрицы

В Госдуме рассказали, что льготы нужны детскому питанию, а не деликатесам.

Устрицы и другие деликатесы не являются детским питанием, поэтому на российской территории нужно рассмотреть идею отмены льготного НДС на такие продукты. Соответствующее заявление общественности сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Ранее в СМИ писали о том, что Счетная палата страны предложила расширить перечень деликатесов, на которые не распространяется льготный НДС в размере десяти процентов. В этот список, в том числе, могут войти устрицы.

Мы это предлагали ранее. Надо принимать решение, это не детское питание. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Володин: выдвигающие идеи по Украине, должны понимать, что она стала концлагерем.

Фото: Telegram / Дума ТВ