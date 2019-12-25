Амир Хамитов рассказал о мерах поддержки со стороны государства, о которых многие граждане не знают.

Российские пенсионеры имеют право на льготы по уплате ряда имущественных налогов, а также на уменьшение земельного налога. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по спорту Амир Хамитов из партии "Новые люди" в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Парламентарий из нижней палаты объяснил, что пожилой человек может не платить налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж или машино-место. В случае, если объектов одного вида несколько, то льгота предоставляется только на один из них.

Пенсионеры в России имеют право на ряд налоговых льгот, о которых знают далеко не все. ... По земельному налогу предусмотрен вычет на шесть соток: налогом облагается только площадь участка, превышающая этот размер Амир Хамитов, депутат ГД РФ

Политик добавил, что для пенсионеров фиксируется льгота на транспортный налог, однако все зависит от конкретного региона. Речь идет о том, что власти на местах самостоятельно определяют, какие льготы предоставлять пенсионерам и на каких условиях.

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Фото: Piter.tv