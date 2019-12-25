В ГД призвали ускорить включение пилотирования дронами в перечень ГТО

Амир Хамитов полагает, что России стоит уделить особое внимание ускоренному расширению географии пилотного проекта по внедрению управления БПЛА в систему ГТО.

Повсеместное включение на российской территории в программу ГТО пилотирования дронов позволит познакомить детей и подростков с современными технологиями. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по спорту Амир Хамитов из партии "Новые люди" в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты объяснил, почему властям важно расширять такой проект на регионы.

Управление беспилотниками - это концентрация, точность, мгновенная реакция и техническое мышление. Все это востребовано и в спорте, и в современных профессиях. Амир Хамитов, депутат ГД РФ

Законодатель видит потребность в сформировании условий для подготовки новых спортсменов и инженерных кадров. Также развитие комплекса ГТО реализуется в рамках госпрограммы "Спорт России" и нацелено на вовлечение местных жителей в систематические занятия спортом и укрепление здоровья.

Ранее Московская область стала одним из первых субъектов страны, который приступил к апробации нового проекта. В прошлый четверг соглашение было подписано в Татарстане. Министерство спорта России уведомило, что в качестве пилотных регионов для включения в ГТО новой дисциплины определены Красноярский край, Чеченская Республика, Нижегородская область,Башкортостан и Смоленская область.

В ГД считают, что признание лазертага видом спорта поможет привлечь молодежь.

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