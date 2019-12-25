В ГД считают, что признание лазертага видом спорта поможет привлечь молодежь

Амир Хамитов полагает, что важно формировать такие условия, чтобы у ребенка была возможность найти свой вид спорта и раскрыть способности.

Признание на российской территории лазерного боя официальным видом спорта поможет привлечь к регулярным занятиям физической культурой подростков, которые не интересуются традиционными секциями. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по спорту Амир Хамитов из партии "Новые люди" в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты рассказал, что Федерация лазерного боя России прошла государственную аккредитацию. После признания дисциплины видом спорта ее нормативы власти включили в Единую всероссийскую спортивную классификацию. Таким образом турниры имеют официальный статус. Мероприятия проводятся по регламентированным правилам, а судьи проходят обязательную аккредитацию. Участники состязаний могут системно подтверждать мастерство и получать официальные разряды.

Особенно важно, что такие дисциплины помогают привлечь к регулярным занятиям спортом тех ребят, которым не всегда интересны традиционные секции. Через игру и соревнование подростки учатся дисциплине, ответственности, взаимодействию в команде и уважению к сопернику. Амир Хамитов, депутат ГД РФ

Законодатель уточнил, что лазертаг объединяет в себе физическую активность, тактическое мышление, командную работу и современные технологии. По словам Хамитова, именно такие форматы чаще выбирают молодые люди. Также у направления фиксируется потенциал для развития в регионах страны: в спортивных клубах, центрах и учреждениях дополнительного образования.

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