Его доставили в 35-й отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Росгвардейцы Приморского района Петербурга задержали зацепера, который попытался прокатиться на трамвае. Это был 13-летний подросток, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны накануне.

Днем 22 ноября вагоновожатая остановила транспортное средство на проспекте Испытателей и нажала кнопку тревожной сигнализации, заметив юношу, запрыгнувшего на состав. На месте оперативно поймали несовершеннолетнего хулигана. Его доставили в 35-й отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Дачное в Петербурге выявили юного зацепера. Опасное увлечение являлось хобби, и мальчик снимал все происходящее на камеру. В отношении него составили два протокола – по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ и ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти