Трое "охотников" за квартирами алкоголиков и наркоманов предстанут перед судом.

В Ленинградской области перед судом предстанут трое участников группировки, которая отбирала квартиры у людей, ведущих асоциальный образ жизни. Об этом сообщает "Известия".

По данным полиции, мошенники действовали с 2021 по 2023 год. Участники организованной преступной группы находили людей в непростой жизненной ситуации, входили к ним в доверие и в итоге лишали единственного жилья. Следствием установлено пять эпизодов мошенничества, а общий ущерб потерпевшим превысил 17,7 млн рублей.

Схема была продумана: "охотники" за чужими квартирами находили одиноких пожилых людей, злоупотреблявших алкоголем, либо наркозависимых. Входя с ними в контакт, участники группы обещали помощь, в том числе в улучшении жилищных условий, систематически спаивали их, лишали возможности трезво оценивать происходящее и склоняли к подписанию документов.

Каждый участник группы ранее был судим. Расследование уголовного дела по статье "Мошенничество" завершено, трое обвиняемых предстанут перед судом. Им может грозить до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.

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Фото: Piter.TV