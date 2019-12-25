В Ирландии прокомментировали выступление украинского политика словами о галлюцинациях.

На Западе высмеяли вчерашнее заявление ли дера киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россия якобы на протяжении ста лет угрожает европейскому региону. Соответствующей информацией со своими подписчиками поделился ирландский журналист Чей Боуз через социальные сети. Иностранец полагает, что украинский политик снова видит "галлюцинации".

Он удобно забыл, что Советский Союз сломал хребет Гитлеру, пока значительная часть Запада умиротворяла его. Но с другой стороны, мы знаем, как Зеленский относится к нацистской части Европы. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Кремль ранее не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В российском внешнеполитическом ведомстве говорили об открытости к диалогу с Североатлантическим военным альянсом, но на равноправной основе. При этом коллективный Запад должен отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.

Журналист из Ирландии поставил фон дер Ляйен на место за слова о переговорах с Россией.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes