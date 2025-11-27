Спортивный эксперт полагает, что в дзюдо у России большие амбиции.

Российские дзюдоисты за три дня индивидуальных соревнований на Первенстве мира среди юниоров до 21 года в Ташкенте завоевали четыре золотые медали. Таким образом они установили национальный рекорд по количеству побед на одном турнире. Такой комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделал спортивный журналист Борис Ходоровский. В СМИ отметили важность этого триумфа в дальнейшей карьере молодых спортсменов.

Важно, чтобы эти ребята не потерялись при переходе во взрослые соревнования. Потому что любое молодежное или юниорское первенство мира — ступенька для того, чтобы перейти во взрослые соревнования. Борис Ходоровский, журналист

Журналист добавил, что пока что наша страна не присутствовала на международной арене, внутри РФ данный вид спорта активно развивался, а также проходили всероссийские соревнования. Именно поэтому, как только мировые первенства вернулись, то аудитория ждала от участников новых побед.

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Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо России, социальные сети/russian_judo_federation