Житель Петербурга подал иск к УМВД России по Невскому району о признании права собственности на 2 млн рублей, которые были найдены в парке. Требование удовлетворили, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 24 ноября.
Мужчина обнаружил сумку с деньгами в прошлом году и позвонил в полицию. Суд постановил, что содержимым являются средства, а установить фактического владельца не получилось.
Владимир подал в УМВД заявление о признании права собственности на находку и 15 мая 2026 года получил ответ, в котором указано на нарушение истцом требований ст. 227 ГК РФ, в признании права собственности на находку отказано.
Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов
Истец сообщил об обнаруженной сумме правоохранителям. Так, доказательств сокрытия находки в материалах дела нет.
Фото: Piter.TV
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