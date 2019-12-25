Мужчина обнаружил сумку с деньгами в прошлом году и позвонил в полицию.

Житель Петербурга подал иск к УМВД России по Невскому району о признании права собственности на 2 млн рублей, которые были найдены в парке. Требование удовлетворили, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 24 ноября.

Мужчина обнаружил сумку с деньгами в прошлом году и позвонил в полицию. Суд постановил, что содержимым являются средства, а установить фактического владельца не получилось.

Владимир подал в УМВД заявление о признании права собственности на находку и 15 мая 2026 года получил ответ, в котором указано на нарушение истцом требований ст. 227 ГК РФ, в признании права собственности на находку отказано. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов

Истец сообщил об обнаруженной сумме правоохранителям. Так, доказательств сокрытия находки в материалах дела нет.

Фото: Piter.TV